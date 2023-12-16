Дражен Анзулович: «Играли только 15 минут на том уровне, на котором должны играть 30-35 минут»

Главный тренер «Самары» прокомментировал победу над « » (79:68) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«На предыдущей пресс-конференции после матча с «Руной» мы говорили, что очень важно будет ментально подготовиться к игре с «Минском». Я знаю проблемы моей команды, они случаются не первый раз, и я знаю, как их решить, но сейчас нет возможности это сделать. Каждую тренировку, каждый матч игрок должен показывать концентрацию, желание и ответственность за действия на площадке.

Мы все знаем, что «Минск» не выиграл ни одного матча, но они не раз были очень близки, они никогда не сдаются, это очень хороший менталитет. Уважение их тренеру! И я знал, что для нашей команды это будет тяжелый матч. Но мы сегодня играли, может быть, только 15 минут на том уровне, на котором должны играть 30-35 минут», – сказал Анзулович.