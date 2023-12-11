Дражен Анзулович о матче с «Руной»: «Очень важная игра для нашей команды»

Теги Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Руна Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович рассказал о важности предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Руной».

«Очень важная игра для нашей команды. «Руна» – серьезный соперник, и мы должны сыграть лучше, чем в последних матчах.

Здоровье наших игроков сейчас получше, чем несколько дней назад. И я призываю болельщиков, поддержать команду, ваша поддержка нам очень нужна! А мы на площадке будем стараться сделать все, что в наших силах, чтобы показать хорошую игру и выиграть», – заявил Анзулович.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий