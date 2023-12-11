Дражен Анзулович о матче с «Руной»: «Очень важная игра для нашей команды»

Главный тренер «Самары» рассказал о важности предстоящего матча лиги ВТБ с «Руной».

«Очень важная игра для нашей команды. « » – серьезный соперник, и мы должны сыграть лучше, чем в последних матчах.

Здоровье наших игроков сейчас получше, чем несколько дней назад. И я призываю болельщиков, поддержать команду, ваша поддержка нам очень нужна! А мы на площадке будем стараться сделать все, что в наших силах, чтобы показать хорошую игру и выиграть», – заявил Анзулович.