Дражен Анзулович о матче с «Руной»: «Очень важная игра для нашей команды»
Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович рассказал о важности предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Руной».
«Очень важная игра для нашей команды. «Руна» – серьезный соперник, и мы должны сыграть лучше, чем в последних матчах.
Здоровье наших игроков сейчас получше, чем несколько дней назад. И я призываю болельщиков, поддержать команду, ваша поддержка нам очень нужна! А мы на площадке будем стараться сделать все, что в наших силах, чтобы показать хорошую игру и выиграть», – заявил Анзулович.