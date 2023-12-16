Андрей Кириленко: «Возможно, сборная России будет играть с иностранными клубами»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что сборная России на ближайших сборах может сыграть товарищеские матчи с иностранными клубами.

«Сейчас очень плотно работаем над имеющимися вариантами. Все сборные заняты в окна. Есть квалификация чемпионата Европы, поэтому очень трудно находить соперника из числа сборных, особенно среди тех, у кого хороший уровень. Мы все хотим играть с командами более‑менее достойного уровня, но все заняты в этот момент. Возможно, будем играть с клубными командами.

Клубы будут российские?

Нет. Скорее всего, будут иностранные команды. Пока что все под вопросом, сейчас идет активная стадия переговоров», — сказал Кириленко.

Ранее ФИБА отстранила сборную России от участия в соревнованиях под эгидой организации из‑за ситуации на Украине.