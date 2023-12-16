Миленко Богичевич после поражения от ЦСКА: «Могу быть доволен только первой половиной»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич остался доволен только первой половиной матча против ЦСКА (66:96), в которой его команда уступила 4 очка.

«Поздравляю хозяев. Безусловно, они заслужили эту победу. Могу быть доволен только первой половиной, в которой мы действовали хорошо, правильно, с нужными идеями. Во второй половине потеряли концентрацию, мешали проблемы с фолами, ротация уступала сопернику.

Повторю, что в первой половине команда показала хорошее лицо, и именно к такой игре будем стремиться в дальнейшем

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