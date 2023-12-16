Миленко Богичевич после поражения от ЦСКА: «Могу быть доволен только первой половиной»

Главный тренер « » Миленко Богичевич остался доволен только первой половиной матча против (66:96), в которой его команда уступила 4 очка.

«Поздравляю хозяев. Безусловно, они заслужили эту победу. Могу быть доволен только первой половиной, в которой мы действовали хорошо, правильно, с нужными идеями. Во второй половине потеряли концентрацию, мешали проблемы с фолами, ротация уступала сопернику.

Повторю, что в первой половине команда показала хорошее лицо, и именно к такой игре будем стремиться в дальнейшем