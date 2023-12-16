«Доджерс» использовали видео с Кобе Брайантом шестилетней давности, чтобы заполучить Сехея Отани

Бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс» в своей презентации для использовал ранее не публиковавшееся видео шестилетней давности, где легенда « » просит японского бейсболиста присоединиться к «Доджерс».

В 2017 году Брайант записал видео, чтобы поддержать лос-анджелесский клуб. Спустя более трех лет после трагической гибели баскетболиста видео помогло «Доджерс» заполучить самого ценного игрока MLB.

«Это был один из самых ярких моментов встречи. Я очень удивился, когда увидел это видео. Это было сильное и трогательное послание», – признался Отани.

Отани подписал рекордный контракт в истории спорта. Соглашение рассчитано на 10 лет – за это время спортсмен заработает 700 миллионов долларов.