«Рэпторс» «открыто дали понять», что Сиакам и Ануноби могут быть обменяны. «Индиана», «Сакраменто» и «Атланта» претендуют на игроков

Теги Атланта Индиана Сакраменто Торонто НБА Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Шэмс Чарания Баскетбол

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Торонто» намерен провести обмен до февральского дедлайна.

Источники сообщили журналисту, что «Рэпторс» «максимально открыто дали командам понять», что форварды Паскаль Сиакам и О Джи Ануноби могут быть обменяны до дедлайна 8 февраля.

Чарания отмечает, что «Атланта», «Сакраменто» и «Индиана» поборются за баскетболистов, и Сиакам является наиболее вероятным кандидатом на обмен.

Камерунец в сезоне-2023/24 набирает в среднем 20,7 очка, 6,9 подбора и 5 передач, реализуя 49,6% с игры и 20,5% из-за дуги (17 из 83).

Показатели Ануноби: 14,8 очка и 4,3 подбора при 46% точности бросков и 38,8% дальних попыток.

«Рэпторс» (9-13) идут 11-ми на Востоке.

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3 комментария
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наконец-то Торонто созрело уйти в нормальную перестройку, а то последние сезоны они пытались оставаться на плаву, но было видно, что нынешняя команда себя изжила.
Сначала Нерс, теперь пора прощаться и с остальным чемпионским Торонто и вперед за драфт-пиками 👍
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Держу кулаки за Индиану. Я не болельщик, просто хотелось бы, чтобы вместе с Халибертоном играли партнеры самого высокого уровня.
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Ответ кандид
Держу кулаки за Индиану. Я не болельщик, просто хотелось бы, чтобы вместе с Халибертоном играли партнеры самого высокого уровня.
Ну уж точно не Сиакам, ужасно переоцененый игрок , а тем более летом захочет максималку, так это вообще ужас, а вот Ануноби в защиту было бы не плохо
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