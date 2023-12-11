«Рэпторс» «открыто дали понять», что Сиакам и Ануноби могут быть обменяны. «Индиана», «Сакраменто» и «Атланта» претендуют на игроков
По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Торонто» намерен провести обмен до февральского дедлайна.
Источники сообщили журналисту, что «Рэпторс» «максимально открыто дали командам понять», что форварды Паскаль Сиакам и О Джи Ануноби могут быть обменяны до дедлайна 8 февраля.
Чарания отмечает, что «Атланта», «Сакраменто» и «Индиана» поборются за баскетболистов, и Сиакам является наиболее вероятным кандидатом на обмен.
Камерунец в сезоне-2023/24 набирает в среднем 20,7 очка, 6,9 подбора и 5 передач, реализуя 49,6% с игры и 20,5% из-за дуги (17 из 83).
Показатели Ануноби: 14,8 очка и 4,3 подбора при 46% точности бросков и 38,8% дальних попыток.
«Рэпторс» (9-13) идут 11-ми на Востоке.
Сначала Нерс, теперь пора прощаться и с остальным чемпионским Торонто и вперед за драфт-пиками 👍