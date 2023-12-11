«Рэпторс» «открыто дали понять», что Сиакам и Ануноби могут быть обменяны. «Индиана», «Сакраменто» и «Атланта» претендуют на игроков

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, « » намерен провести обмен до февральского дедлайна.

Источники сообщили журналисту, что «Рэпторс» «максимально открыто дали командам понять», что форварды и О Джи Ануноби могут быть обменяны до дедлайна 8 февраля.

Чарания отмечает, что « », « » и « » поборются за баскетболистов, и Сиакам является наиболее вероятным кандидатом на обмен.

Камерунец в сезоне-2023/24 набирает в среднем 20,7 очка, 6,9 подбора и 5 передач, реализуя 49,6% с игры и 20,5% из-за дуги (17 из 83).

Показатели Ануноби: 14,8 очка и 4,3 подбора при 46% точности бросков и 38,8% дальних попыток.

«Рэпторс» (9-13) идут 11-ми на Востоке.