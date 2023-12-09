«Индиана» хочет объединить Халибертона с атлетичным игроком, способным приносить пользу на обеих половинах площадки

Теги возможные переходы Индиана Торонто НБА Эдриан Воджнаровски Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Тайриз Халибертон Баскетбол

«Индиана» хочет усилить состав сильным игроком и объединить его с восходящей звездой НБА Тайризом Халибертоном.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Пэйсерс» хотят заполучить атлетичного баскетболиста, который способен приносить пользу на обеих половинах площадки.

«Прогресс Халибертона подталкивает руководство клуба к поиску «Робина». Они видят в Тайризе «Бэтмена» и хотят найти габаритного, атлетичного двустороннего игрока, чтобы объединить их усилия», – информирует Воджнаровски.

Отмечается, что «Индиана» готова расстаться ради такого игрока с драфт-активами. Не исключено, что он будет подписан на рынке свободных агентов. Клуб из Индианаполиса верит, что со временем сможет сохранить нужного баскетболиста, договорившись о продлении контракта.

В качестве потенциальных целей «Пэйсерс» называются представители «Торонто» Паскаль Сиакам и О Джи Ануноби.

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