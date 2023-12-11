«Майами» будет активно работать над усилением состава перед дедлайном (Крис Мэнникс)
«Майами» будет активно работать над усилением состава перед февральским дедлайном.
Об этом сообщает обозреватель НБА Крис Мэнникс.
«Ожидаю, что «Хит» будут агрессивно действовать перед дедлайном. Может быть, это означает борьбу за Паскаля Сиакама. Возможно, они постараются заполучить О Джи Ануноби.
Не думаю, что у них возникнут колебания по этим кандидатурам, потому что они смогут переподписать этих парней», – информирует Мэнникс.
«Майами» пока что идет 9-м на Востоке с результатом 12-10.