«Майами» будет активно работать над усилением состава перед дедлайном (Крис Мэнникс)

« » будет активно работать над усилением состава перед февральским дедлайном.

Об этом сообщает обозреватель НБА Крис Мэнникс.

«Ожидаю, что «Хит» будут агрессивно действовать перед дедлайном. Может быть, это означает борьбу за . Возможно, они постараются заполучить .

Не думаю, что у них возникнут колебания по этим кандидатурам, потому что они смогут переподписать этих парней», – информирует Мэнникс.

«Майами» пока что идет 9-м на Востоке с результатом 12-10.