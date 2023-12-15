«Атланта» связалась с окружением Паскаля Сиакама, чтобы узнать, готов ли он продлиться с «Хоукс» следующим летом

«Атланта» по-прежнему намерена выменять тяжелого форварда « » , сообщает канадский Sportsnet.

«Летом «Хоукс» и «Рэпторс» обсуждали различные варианты обмена Сиакама, и дело продвинулось настолько, что « » недавно связалась с окружением Сиакама, чтобы выяснить, насколько он готов заключить продление контракта с «Хоукс», если сделка состоится», – сообщает журналист Майкл Грэйндж.

«Рэпторс» (10-14) и «Хоукс» (9-14) занимают 10-ю и 11-ю строчку в Восточной конференции соответственно.

Сиакам набирает в среднем 21,2 очка, 6,8 подбора и 5 передач при 50,4% реализации с игры и 25,3% из-за дуги. Камерунец проводит свой последний сезон в рамках действующего соглашения и заработает 37,9 млн долларов.