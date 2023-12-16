Майк Джеймс о техническом в игре с «Фенером»: «Смех и позор. Полностью выдуманный бред»
Звездный защитник «Монако» Майк Джеймс получил технический фол после точного броска в проигранном матче Евролиги с «Фенербахче» в пятницу.
Во второй четверти Джеймс стал автором очередного попадания. Сразу после лидер «Монако» отпраздновал его, показав три пальца в момент, когда бежал по площадке. Несколько мгновений спустя он получил технический фол.
После матча американец выразил разочарование по этому поводу.
«Хорошая игра от «Фенербахче». Отдаю должное. Мы не заслужили победу. Но нам нужно обсудить этот дичайший технарь, который я сегодня получил. Смех и позор. Полностью выдуманный бред, безумие. Всем нужно стараться быть лучше», – написал Джеймс.