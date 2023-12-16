Майк Джеймс о техническом в игре с «Фенером»: «Смех и позор. Полностью выдуманный бред»

Звездный защитник «Монако» получил технический фол после точного броска в проигранном матче с «Фенербахче» в пятницу.

Во второй четверти Джеймс стал автором очередного попадания. Сразу после лидер « » отпраздновал его, показав три пальца в момент, когда бежал по площадке. Несколько мгновений спустя он получил технический фол.

После матча американец выразил разочарование по этому поводу.

«Хорошая игра от « ». Отдаю должное. Мы не заслужили победу. Но нам нужно обсудить этот дичайший технарь, который я сегодня получил. Смех и позор. Полностью выдуманный бред, безумие. Всем нужно стараться быть лучше», – написал Джеймс.