Майк Джеймс о техническом в игре с «Фенером»: «Смех и позор. Полностью выдуманный бред»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче судьи Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Звездный защитник «Монако» Майк Джеймс получил технический фол после точного броска в проигранном матче Евролиги с «Фенербахче» в пятницу.

Во второй четверти Джеймс стал автором очередного попадания. Сразу после лидер «Монако» отпраздновал его, показав три пальца в момент, когда бежал по площадке. Несколько мгновений спустя он получил технический фол.

После матча американец выразил разочарование по этому поводу.

«Хорошая игра от «Фенербахче». Отдаю должное. Мы не заслужили победу. Но нам нужно обсудить этот дичайший технарь, который я сегодня получил. Смех и позор. Полностью выдуманный бред, безумие. Всем нужно стараться быть лучше», – написал Джеймс.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий