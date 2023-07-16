«Олимпиакос» сделал предложение Мэтту Томасу

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Валенсия Мэтт Томас Баскетбол

Греческий «Олимпиакос» предложил контракт бывшему атакующему защитнику «Панатинаикоса» Мэтту Томасу (28 лет, 193 см). Также американец ведет переговоры с испанской «Валенсией».

Вчера «Панатинаикос» объявил о расставании с Томасом. В контракте игрока была опция команды, которую можно было использовать до 15 июля. «Пао» решил не продлевать соглашение.

Бывший игрок НБА перешел в «Пао» в середине сезона-2022/23. В 10 матчах за команду он набирал в среднем 8,1 очка и 2,0 подбора. Томас не мог играть в греческой лиге из-за лимита легионеров.

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