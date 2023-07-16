«Олимпиакос» сделал предложение Мэтту Томасу

Греческий « » предложил контракт бывшему атакующему защитнику « » (28 лет, 193 см). Также американец ведет переговоры с испанской «Валенсией».

Вчера «Панатинаикос» объявил о расставании с Томасом. В контракте игрока была опция команды, которую можно было использовать до 15 июля. «Пао» решил не продлевать соглашение.

Бывший игрок НБА перешел в «Пао» в середине сезона-2022/23. В 10 матчах за команду он набирал в среднем 8,1 очка и 2,0 подбора. Томас не мог играть в греческой лиге из-за лимита легионеров.

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