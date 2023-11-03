«Олимпиакос» подал протест на результат матча с «Фенербахче». Клуб считает, что ошибка судьи решила исход
«Олимпиакос» официально подал протест на результат матча Евролиги с «Фенербахче» (77:79).
Клуб считает, что ошибка судьи решила исход встречи.
«Олимпиакос» утверждает, что Ям Мадар сфолил на Найджеле Уильямс-Госсе в последнем владении при «-2». Нарушение не было зафиксировано, греческий клуб упустил возможность сравнять счет.
У Уильямс-Госса на тот момент было 3 из 3 с линии.
Кто больше всех потратил летом в НБА?
Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее
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