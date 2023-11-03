«Олимпиакос» подал протест на результат матча с «Фенербахче». Клуб считает, что ошибка судьи решила исход

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Олимпиакос судьи Найджел Уильямс-Госс Ям Мадар Баскетбол

«Олимпиакос» официально подал протест на результат матча Евролиги с «Фенербахче» (77:79).

Клуб считает, что ошибка судьи решила исход встречи.

«Олимпиакос» утверждает, что Ям Мадар сфолил на Найджеле Уильямс-Госсе в последнем владении при «-2». Нарушение не было зафиксировано, греческий клуб упустил возможность сравнять счет.

У Уильямс-Госса на тот момент было 3 из 3 с линии.

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1 комментарий

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felix_r
На самом деле лохонулся Милутинов, который один под кольцом промазал тип-ин.
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+1
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