«Олимпиакос» подал протест на результат матча с «Фенербахче». Клуб считает, что ошибка судьи решила исход

«Олимпиакос» официально подал протест на результат матча с « » (77:79).

Клуб считает, что ошибка судьи решила исход встречи.

« » утверждает, что сфолил на в последнем владении при «-2». Нарушение не было зафиксировано, греческий клуб упустил возможность сравнять счет.

У Уильямс-Госса на тот момент было 3 из 3 с линии.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее