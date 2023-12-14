Виктор Вембаньяма и Энтони Дэвис оформили по дабл-даблу с 30 очками, «Сперс» продлили серию поражений до 18
«Сан-Антонио» проиграл 18-й раз подряд – 119:122 против «Лейкерс».
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма отметился 30 очками, 13 подборами, 6 блок-шотами и 3 перехватами.
Центровой за 33 минуты реализовал 11 из 21 с игры (4 из 5 из-за дуги) и 4 из 7 с линии.
Энтони Дэвис записал в свой актив 37 очков, 10 подборов и 4 перехвата.
За 38 минут Дэвис сделал 13 точных бросков из 23 попыток, а также реализовал 9 из 12 с линии штрафных.
«Сперс» (3-20) идут последними в конференции, «Лейкерс» (15-10) – пятые.
Игроки разлили по 50 🥃
Тост тренера : ну, за стабильность!