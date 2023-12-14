Виктор Вембаньяма и Энтони Дэвис оформили по дабл-даблу с 30 очками, «Сперс» продлили серию поражений до 18

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Энтони Дэвис Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» проиграл 18-й раз подряд – 119:122 против «Лейкерс».

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма отметился 30 очками, 13 подборами, 6 блок-шотами и 3 перехватами.

Центровой за 33 минуты реализовал 11 из 21 с игры (4 из 5 из-за дуги) и 4 из 7 с линии.

Энтони Дэвис записал в свой актив 37 очков, 10 подборов и 4 перехвата.

За 38 минут Дэвис сделал 13 точных бросков из 23 попыток, а также реализовал 9 из 12 с линии штрафных.

«Сперс» (3-20) идут последними в конференции, «Лейкерс» (15-10) – пятые.

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2 комментария
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Раздевалка шпор после игры.
Игроки разлили по 50 🥃
Тост тренера : ну, за стабильность!
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