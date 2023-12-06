Форвард « » продемонстрировал свои уникальные возможности в одном из эпизодов четвертьфинального матча внутрисезонного турнира против « » (146:122).

Адетокумбо потребовалось всего одно ведение, чтобы проскочить половину площадки «Никс» и поставить сверху.

Яннис во вторник набрал 35 очков, 8 подборов и 10 передач.