Яннису потребовалось всего одно ведение, чтобы пройти половину площадки и поставить сверху
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продемонстрировал свои уникальные возможности в одном из эпизодов четвертьфинального матча внутрисезонного турнира НБА против «Нью-Йорка» (146:122).
Адетокумбо потребовалось всего одно ведение, чтобы проскочить половину площадки «Никс» и поставить сверху.
Яннис во вторник набрал 35 очков, 8 подборов и 10 передач.
Да и его читать в школе не учили? Я сказал что на пробежки игроков любимой команды не обращают внимание.
Скинь мне хотя бы 10 комментов фанов ГС, где они критикуют Карри за пронос или легкую пробежку или фанов ЛЛ, где они критикуют за то же самое Леброна, хотя у него такого же дофига, просто им это не свистят как и другим игрокам. На это не обращают внимание в НБА.