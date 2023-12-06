Яннису потребовалось всего одно ведение, чтобы пройти половину площадки и поставить сверху

Теги Милуоки Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продемонстрировал свои уникальные возможности в одном из эпизодов четвертьфинального матча внутрисезонного турнира НБА против «Нью-Йорка» (146:122).

Адетокумбо потребовалось всего одно ведение, чтобы проскочить половину площадки «Никс» и поставить сверху.

Яннис во вторник набрал 35 очков, 8 подборов и 10 передач.

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15 комментариев
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Одно ведение и пробежка…
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Это уже не пробежка, это настоящий марафон!
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Каждый раз одно и тоже. Пронос, пробежка и сбегаются одни и те же "одаренные". А когда делают тоже самое игроки из их любимых команд, то молчат. Лживые лицемеры. Я 20 лет смотрю НБА и так играли всё это время, на такое не обращают внимание. Зачем каждый раз писать этот бред, хейтеры жалкие хейтеры.
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Объясните мне пожалуйста, почему это не считается пробежкой???
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тачдаун))
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8 шагов и одно ведение, кайф.
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Пробежка была и пронос был .
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Ответ Артем Андреев
Это уже не пробежка, это настоящий марафон!
Марафон вот ту был https://www.youtube.com/watch?v=_cah8Z_VIxQ
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Ответ Тухель
Каждый раз одно и тоже. Пронос, пробежка и сбегаются одни и те же "одаренные". А когда делают тоже самое игроки из их любимых команд, то молчат. Лживые лицемеры. Я 20 лет смотрю НБА и так играли всё это время, на такое не обращают внимание. Зачем каждый раз писать этот бред, хейтеры жалкие хейтеры.
Иван Лапин "одаренный" пишет мне, но ограничивает мне право на ответ.
Да и его читать в школе не учили? Я сказал что на пробежки игроков любимой команды не обращают внимание.
Скинь мне хотя бы 10 комментов фанов ГС, где они критикуют Карри за пронос или легкую пробежку или фанов ЛЛ, где они критикуют за то же самое Леброна, хотя у него такого же дофига, просто им это не свистят как и другим игрокам. На это не обращают внимание в НБА.
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