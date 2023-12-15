Аарон Гордон был уверен, что выиграет данк-контест-2016: «Под двумя ногами через маскота – такого еще не было»

Теги Денвер НБА Зак Лавин Аарон Гордон Баскетбол

Чемпион НБА-2023 Аарон Гордон стал гостем подкаста Knuckleheads Podcast.

Форвард «Денвера» признался, что ожидал, что победа на данк-контесте 2016 года была у него в кармане.

«Настрой был такой: сейчас я им покажу. Вот такие у меня были мысли. Типа: «Никто ведь не знает, что я подготовил, кроме, может быть, моего агента и моей семьи?» Вот и все. Поэтому я был уверен: «Если данк получится, контест можно заканчивать». Мяч под двумя ногами в данк-контесте НБА – такого еще не было.

Так что сразу после данка я подумал, что все кончено. Вот почему начал праздновать: «Все кончено. Расходимся по домам». Наверное, надо было сделать вот так (имитирует празднование Винса Картера «все кончено»)», – поделился Гордон.

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7 комментариев
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Самый эффектный и потрясающий данк из тех, что я видел, однозначно победа должна была быть.
+20
-2
+18
Засудили!
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Многие так думали
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Круче єтого данка контест еще не видел (прости, Винс) и, судя по всему, не увидит еще долго.
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это был лучший контест!!!
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