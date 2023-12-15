Чемпион НБА-2023 Аарон Гордон стал гостем подкаста Knuckleheads Podcast.

Форвард « » признался, что ожидал, что победа на данк-контесте 2016 года была у него в кармане.

«Настрой был такой: сейчас я им покажу. Вот такие у меня были мысли. Типа: «Никто ведь не знает, что я подготовил, кроме, может быть, моего агента и моей семьи?» Вот и все. Поэтому я был уверен: «Если данк получится, контест можно заканчивать». Мяч под двумя ногами в данк-контесте НБА – такого еще не было.

Так что сразу после данка я подумал, что все кончено. Вот почему начал праздновать: «Все кончено. Расходимся по домам». Наверное, надо было сделать вот так (имитирует празднование Винса Картера «все кончено»)», – поделился Гордон.