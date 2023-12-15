Дэрил Мори продлил контракт с «Сиксерс» до конца сезона-2027/28

Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрил Мори продлил контракт с организацией до конца сезона-2027/28, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Мори присоединился к «Сиксерс» в 2020 году. В каждом из трех сезонов команда вылетала во втором раунде плей-офф.

Летом с Мори в открытый конфликт вступил разыгрывающий Джеймс Харден. MVP-2018 заявил, что не будет выступать за команду, которой руководит Мори. Харден был обменян в «Клипперс» в начале ноября.