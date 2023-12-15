Дэрил Мори продлил контракт с «Сиксерс» до конца сезона-2027/28

Теги Филадельфия НБА Дэрил Мори Баскетбол

Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрил Мори продлил контракт с организацией до конца сезона-2027/28, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Мори присоединился к «Сиксерс» в 2020 году. В каждом из трех сезонов команда вылетала во втором раунде плей-офф.

Летом с Мори в открытый конфликт вступил разыгрывающий Джеймс Харден. MVP-2018 заявил, что не будет выступать за команду, которой руководит Мори. Харден был обменян в «Клипперс» в начале ноября.

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2 комментария
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получается переиграл Хардена
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Пока смешанные ощущения от филадельфийского этапа его карьеры. В Хьюстоне у Моури была репутация человека, который постоянно ищет улучшение команды, а в Филе он явно затянул с увольнением Дока и по составу старался не делать резких изменений, даже Харриса так и не обменял.
И вместо того, чтобы, как он умеет, на**ывать Лигу стал зачем-то на**ывать своих игроков.
С другой стороны, какая-никакая позитивная динамика всё же есть.
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