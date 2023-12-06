У Кармело Энтони было два контрактных предложения после завершения карьеры

Теги возможные переходы Кармело Энтони Новый Орлеан НБА чемпионат Китая Баскетбол

По словам прославленного экс-игрока НБА Кармело Энтони, у него было два контрактных предложения после завершения карьеры.

Энтони получал предложения от «Нового Орлеана» и китайского клуба.

Кармело не играл с апреля 2022 года, так как у него не было подходящих вариантов продолжения карьеры. В мае этого года 39-летний Энтони объявил, что уходит из баскетбола.

Средние показатели Энтони в НБА – 22,5 очка, 6,2 подбора и 2,7 передачи за игру.

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