Журналист Джастин Верье не верит в обмен Зайона: «Хотя весело фантазировать о том, как он будет убегать в быстрый отрыв с Халибертоном или ставить мозги на место в Майами»

С 15 декабря большинство игроков, подписавших новый контракт в межсезонье, могут быть обменяны.

Журналист The Ringer Джастин Верье в своем обзоре поделился мнением, что «Новому Орлеану» не удастся расстаться с тяжелым форвардом Зайоном Уильямсоном.

«Идеальная версия – это та самая суперзвезда, ради приобретения которой команды готовы на все. Но если бы он играл на таком уровне каждый вечер, «Пелс» никогда бы не захотели его обменять.

А так как он не играет, то ни одна команда не собирается платить за него цену уровня Донована Митчелла. Все становится еще сложнее, если учесть три фактора. «Пеликанc» уже настолько укомплектованы молодыми баскетболистами, что в последнее время им с трудом удается найти игровое время для Джордана Хокинса, выбранного под 14-м пиком. Звезды не стремятся в Новый Орлеан, поэтому обычно им приходится выменивать игроков, которые уже подписали долгосрочные контракты или финансово заинтересованы в том, чтобы остаться в команде. А Брэндон Ингрэм тоже не является образцом здоровья и бодрости.

Так что, хотя фантазировать о том, как Зайон будет убегать в быстрый отрыв с Халибертоном или ставить мозги на место в тренировочном лагере «Хит», очень весело, « » в обозримом будущем ждут более экстремальные взлеты и падения», – пишет Верье.