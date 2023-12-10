Аарон Гордон рассказал о свидании: «Последнее, что у нее было на телефоне – «Материальное состояние Аарона Гордона»

Теги Денвер НБА Аарон Гордон Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон на подкасте «Curious Mike» рассказал, как однажды сходил на свидание с «охотницей за деньгами».

«Однажды я ходил на свидание с девушкой. По-моему, это было в Чикаго или где-то в этом роде. И вот мы идем на свидание, просто сидим в баре, ждем за столом, покупаем напитки.

Она включает свой телефон, и последнее, что у нее было на телефоне – «Материальное состояние Аарона Гордона». Я такой: «Йо, ничего себе!» – рассказал Гордон.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну хотела узнать просто сможет он заплатить в баре, или придётся на двоих делить.
+18
0
+18
Что его так удивило? Может он хотел видеть у нее на телефоне свою статистику или хайлайты?
+8
0
+8
АХАХАХАХАХ ))) чел
+3
0
+3
Ответ Андрей 13
Что его так удивило? Может он хотел видеть у нее на телефоне свою статистику или хайлайты?
Это свидание мечты Джонджо Шелви
+1
0
+1
Ответ AEZAKMI228
было реально
Тоже ходил с ним на свидание?
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий