Аарон Гордон рассказал о свидании: «Последнее, что у нее было на телефоне – «Материальное состояние Аарона Гордона»

Форвард « » на подкасте «Curious Mike» рассказал, как однажды сходил на свидание с «охотницей за деньгами».

«Однажды я ходил на свидание с девушкой. По-моему, это было в Чикаго или где-то в этом роде. И вот мы идем на свидание, просто сидим в баре, ждем за столом, покупаем напитки.

Она включает свой телефон, и последнее, что у нее было на телефоне – «Материальное состояние Аарона Гордона». Я такой: «Йо, ничего себе!» – рассказал Гордон.