Пол Джордж не смог доиграть матч с «Сакраменто» из-за повреждения
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж не смог доиграть матч с «Сакраменто» (99:119) из-за травмы паховых мышц.
Джордж провел на площадке 16 минут в первой половине и не появлялся после смены сторон. Он отметился в протоколе 9 очками и 6 подборами.
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю после игры заявил, что пока не может предоставить данные по состоянию форварда. При этом он ответил утвердительно на вопрос, мог бы Джордж продолжить игру, если бы в этом была необходимость.