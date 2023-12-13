Пол Джордж не смог доиграть матч с «Сакраменто» из-за повреждения

Теги травмы Тайрон Лю Клипперс Сакраменто НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж не смог доиграть матч с «Сакраменто» (99:119) из-за травмы паховых мышц.

Джордж провел на площадке 16 минут в первой половине и не появлялся после смены сторон. Он отметился в протоколе 9 очками и 6 подборами.

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю после игры заявил, что пока не может предоставить данные по состоянию форварда. При этом он ответил утвердительно на вопрос, мог бы Джордж продолжить игру, если бы в этом была необходимость.

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3 комментария
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Мда, только наладилась игра, начали подниматься в таблице...
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Главное не Кавай, не Зубац, и не Харден. Остальные могут пару матчей и отдохнуть. Но не более.
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