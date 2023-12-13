Пол Джордж не смог доиграть матч с «Сакраменто» из-за повреждения

Звездный форвард « » не смог доиграть матч с « » (99:119) из-за травмы паховых мышц.

Джордж провел на площадке 16 минут в первой половине и не появлялся после смены сторон. Он отметился в протоколе 9 очками и 6 подборами.

Главный тренер «Клипперс» после игры заявил, что пока не может предоставить данные по состоянию форварда. При этом он ответил утвердительно на вопрос, мог бы Джордж продолжить игру, если бы в этом была необходимость.