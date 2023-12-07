Евролига. «Панатинаикос» против «Реала», «Партизан» – «Милан»

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В четверг, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Греческий «Панатинаикос» примет испанский «Реал», сербский «Партизан» сыграет с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Альба Германия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
7 декабря, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Реал Испания
Дата проведения
7 декабря, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Милан Италия
Дата проведения
7 декабря, 22.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 11-1, Барселона Испания – 9-3, Виртус Италия – 8-4, Монако – 7-5, Баскония Испания – 7-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-5, Фенербахче Турция – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-6, Олимпиакос Греция – 6-6, Анадолу Эфес Турция – 6-6, Партизан Сербия – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Валенсия Испания – 6-6, Жальгирис Литва – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Милан Италия – 4-8, Виллербан Франция – 2-10, Альба Германия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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