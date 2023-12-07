Евролига. «Панатинаикос» против «Реала», «Партизан» – «Милан»

В четверг, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Греческий «Панатинаикос» примет испанский «Реал», сербский «Партизан» сыграет с итальянским «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 11-1, Барселона Испания – 9-3, Виртус Италия – 8-4, Монако – 7-5, Баскония Испания – 7-5, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-5, Фенербахче Турция – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-6, Олимпиакос Греция – 6-6, Анадолу Эфес Турция – 6-6, Партизан Сербия – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Валенсия Испания – 6-6, Жальгирис Литва – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Милан Италия – 4-8, Виллербан Франция – 2-10, Альба Германия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.