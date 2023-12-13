Дарвин Хэм: «Данте Экзам – чертовски хороший игрок»

Теги Даллас Лейкерс НБА Данте Экзам Лука Дончич Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, почему агрессивная защита против Луки Дончича не сработала в матче с «Далласом» (125:127).

«Защита на этом уровне и в этой лиге — это больше, чем просто попытка отобрать что-то у соперника. Пытаясь поставить дополнительных защитников перед Лукой, вы решаете, с кем вы будете играть немного серьезнее. Если судить по показателям и тенденциям этого сезона, Данте Экзам может быть серьезным сменщиком. Но он профессионал. Он чертовски хороший игрок.

Игроков, которые так хорошо бросают по кольцу, иногда даже несмотря на отличную защиту, трудно контролировать. Но можно не позволить им исполнить 12 штрафных бросков в первой четверти и набрать 24 очка после наших 15 потерь. Вот что мы можем контролировать, просто выставляя руки в защите, не совершая мелких фолов и дорожа мячом», – сказал Хэм.

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