Лука Дончич о втором матче за два дня: «Все болело, не знаю, как играл. Старею»

Теги Даллас Лейкерс НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич рассказал о своих ощущениях после второго матча за два дня.

Во вторник «Мэверикс» одолели «Лейкерс» со счетом 127:125. В активе лидера техасцев 33 очка (12 из 28 с игры), 6 подборов и 17 передач за 43 минуты.

«Не знаю, как сегодня вообще играл. Совсем мало поспал сегодня. Все болело. Я старею, приятель. Но у нас две победы в бэк-ту-бэке, а это здорово. Особенно в матчах против команд вроде «Лейкерс». Так что горжусь нашими ребятами», – констатировал 24-летний словенец.

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9 комментариев
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24 летний старик сыграл против 39 летнего паренька.
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Ответ A. V.
Лука стареет, Леброн молодеет… Потому, что пьёт вино☝️
Леброн каждый год после драфта пьёт кровь новичков начиная с 40го пика. Где вот эти игроки? То то и оно
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да уж, скоро на ветеранский
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Лука стареет, Леброн молодеет…
Потому, что пьёт вино☝️
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Никак не укладывается в голове, как эти монстры могут проводить по 2 матча за 24 часа, по сути. А нередко в эти 24 часа укладывается ещё и перелёт из одного города в другой
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Ответ A. V.
Лука стареет, Леброн молодеет… Потому, что пьёт вино☝️
Дончич вроде по кальяну))) Не знаю, может незажженному?!))))
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Завтра Леброну б2б играть, а для ЛАЛ они очень тяжкие, почти все б2б проиграны в этом сезоне. Интересно кто-то будет отдыхать?
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