Звездный разыгрывающий « » рассказал о своих ощущениях после второго матча за два дня.

Во вторник «Мэверикс» одолели «Лейкерс» со счетом 127:125. В активе лидера техасцев 33 очка (12 из 28 с игры), 6 подборов и 17 передач за 43 минуты.

«Не знаю, как сегодня вообще играл. Совсем мало поспал сегодня. Все болело. Я старею, приятель. Но у нас две победы в бэк-ту-бэке, а это здорово. Особенно в матчах против команд вроде « ». Так что горжусь нашими ребятами», – констатировал 24-летний словенец.