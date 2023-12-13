Лука Дончич о звании MVP: «Кто бы не хотел завоевать эту награду?»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признался, что ему хотелось бы получить звание MVP сезона НБА.

«Ну конечно, кто бы не хотел завоевать эту награду? Самый ценный игрок НБА... Но, само собой, на первом месте стоит трофей. У нас отличные ребята в команде, так что на первом месте у меня чемпионский трофей», – заявил 24-летний словенец.

В нынешнем сезоне Дончич набирает 32,0 очка, 8,2 подбора и 8,9 передачи в среднем за игру.

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2 комментария
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Дончич и есть MVP, по крайней мере, в этом моменте сезона. Надо продолжать в том же духе.
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