Звездный разыгрывающий « » признался, что ему хотелось бы получить звание MVP сезона .

«Ну конечно, кто бы не хотел завоевать эту награду? Самый ценный игрок НБА... Но, само собой, на первом месте стоит трофей. У нас отличные ребята в команде, так что на первом месте у меня чемпионский трофей», – заявил 24-летний словенец.

В нынешнем сезоне Дончич набирает 32,0 очка, 8,2 подбора и 8,9 передачи в среднем за игру.