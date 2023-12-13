Шэмс Чарания: «Будущее Клэя Томпсона в «Голден Стэйт» под вопросом»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания отметил, что у Клэя Томпсона до сих пор нет соглашения с «Голден Стэйт» на следующий сезон, и что будущее звездного защитника, возможно, не связано с калифорнийской командой.

«Будущее Клэя Томпсона находится под вопросом. Они так и не приблизились к подписанию продления контракта, которое обсуждали в начале сезона.

Насколько мне известно, перед началом сезона «Уорриорз» предложили Клэю Томпсону контракт на 2 года в пределах 48 миллионов долларов, и сделка не состоялась», – сказал Чарания.

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5 комментариев
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не хотел 48 на 2, получи и распишись 48 на 4. кушай не обляпайся
+3
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+3
Легендарные цифры, мог бы и подписать в память о Кобе
+2
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+2
Да я бы сказал, что будущее Голден Стейт в целом под вопросом, без привязки к Клэю или кому бы то ни было ещё.
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Ответ kc6nxy8whs
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🤦🏻‍♂️
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