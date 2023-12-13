Шэмс Чарания: «Будущее Клэя Томпсона в «Голден Стэйт» под вопросом»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания отметил, что у Клэя Томпсона до сих пор нет соглашения с «Голден Стэйт» на следующий сезон, и что будущее звездного защитника, возможно, не связано с калифорнийской командой.
«Будущее Клэя Томпсона находится под вопросом. Они так и не приблизились к подписанию продления контракта, которое обсуждали в начале сезона.
Насколько мне известно, перед началом сезона «Уорриорз» предложили Клэю Томпсону контракт на 2 года в пределах 48 миллионов долларов, и сделка не состоялась», – сказал Чарания.