«Он ненавидит нас с 2015 года». Клэй Томпсон прокомментировал шутку Чарльза Баркли в адрес «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Чарльз Баркли Клэй Томпсон Боб Майерс Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, комментируя шутку Чарльза Баркли о тонущем «Титанике», напомнил легенде НБА о 60 матчах, оставшихся в сезоне.

Баркли отдал должное бывшему генеральному менеджеру «Уорриорз» Бобу Майерсу за то, что он «соскочил с «Титаника» до того, как тот пошел ко дну».

«Единственно, что расстраивает – отдаст ли этот парень нам когда-нибудь должное? Знаете, как сложно бороться за титул в каждом сезоне? Можно подумать, что Чарльз знает, как тяжело выиграть чемпионат. А выигрывать ежегодно?

А мы все еще здесь. Сколько там у нас, 10-12? В регулярке осталось еще 60 матчей. Он ненавидит нас с 2015 года. Так что неудивительно.

Возможно, это заслуженно. Но я не могу подписаться под его словами. Я очень давно в этом бизнесе. Просто нужно каждый день делать то, что вы умеете. Нельзя слушать посторонний шум. Он сведет вас с ума. Просто работайте над собой. Будьте как можно лучше для своей команды. Чарльз Баркли. Это забавно.

Я никогда не потеряю веру в эту команду. Мы вместе прошли через слишком много сражений. Я никогда не потеряю веру. Никогда. Никогда не теряй веру», – сказал Томпсон.

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4 комментария
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"Дайте мне контракт, пожалуйста", - добавил Томпсон
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«Единственно, что расстраивает – отдаст ли этот парень нам когда-нибудь должное нашему кораблю? Знаете, как сложно управлять кораблем в океане? Можно подумать, что Чарльз знает, как тяжело управлять. А управлять каждый рейс?

А мы все еще здесь. Сколько там у нас водонепроницаемых переборок, 16-20? А сколько из них задраено? У нас осталось еще 60 сигнальных ракет. Но это не точно. Он ненавидит нас с 1909 года. Так что неудивительно.

Возможно, это заслуженно. Но я не могу подписаться под его словами. Я очень давно в этом бизнесе. Просто нужно каждый день делать то, что вы умеете. Нельзя слушать посторонний шум. Он сведет вас с ума. Просто работайте над собой. Будьте как можно лучше для своей команды. Чарльз Баркли. Это забавно.

Я никогда не потеряю веру в эту команду. Мы вместе прошли через слишком много сражений. Я никогда не потеряю веру. Никогда. Никогда не теряй веру», – сказал Томпсон.
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Вот тебе и не говори, что титулы не важны. Сразу же укол в сторону Баркли, что тот без титула но поучат великую команду (династию), частью которой является Томпсон. Баркли значит не боролся и не пытался, только Томпсон с Грином рвут в каждом матче задницы. Лучше бы они их рвали своим соперникам, а не себе. Но все еще впереди, по крайней мере в этом сезоне. А Оклахома выиграла показательно в овертайме, если бы Грин не сфолил, игру бы ГСВ забрали. Но в овертайме уже все, Стефф пытался, а помощь не пришла. Окла моложе, у них было больше сил и главное было желание, видно что хотят побеждать. Этот парень Холгрем, очень грамотно играет, в отличии от того же Вембаньямы. У них Шаем может получится хороший дуэт, и у них еще пики. А ГСВ, так или иначе на закате, нет того Грина, нет того Томпсона, даже Богута нет. Остался только Карри, и его еще пару сезонов. Баркли может и поспешил, но мыслит в правильном направлении.
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Одновременно с чарльзом начали их презирать!
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