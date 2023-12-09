«Он ненавидит нас с 2015 года». Клэй Томпсон прокомментировал шутку Чарльза Баркли в адрес «Уорриорз»

Атакующий защитник « » , комментируя шутку о тонущем «Титанике», напомнил легенде о 60 матчах, оставшихся в сезоне.

Баркли отдал должное бывшему генеральному менеджеру «Уорриорз» за то, что он «соскочил с «Титаника» до того, как тот пошел ко дну».

«Единственно, что расстраивает – отдаст ли этот парень нам когда-нибудь должное? Знаете, как сложно бороться за титул в каждом сезоне? Можно подумать, что Чарльз знает, как тяжело выиграть чемпионат. А выигрывать ежегодно?

А мы все еще здесь. Сколько там у нас, 10-12? В регулярке осталось еще 60 матчей. Он ненавидит нас с 2015 года. Так что неудивительно.

Возможно, это заслуженно. Но я не могу подписаться под его словами. Я очень давно в этом бизнесе. Просто нужно каждый день делать то, что вы умеете. Нельзя слушать посторонний шум. Он сведет вас с ума. Просто работайте над собой. Будьте как можно лучше для своей команды. Чарльз Баркли. Это забавно.

Я никогда не потеряю веру в эту команду. Мы вместе прошли через слишком много сражений. Я никогда не потеряю веру. Никогда. Никогда не теряй веру», – сказал Томпсон.