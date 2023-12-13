В октябре мужчина проник в дом Стефена Карри, чтобы попросить автограф
В США разыскивается мужчина, который проник в дом суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри в Атертоне, Калифорния.
Сообщается, что мужчина хотел попросить у 2-кратного MVP автограф.
Окружной прокурор округа Сан-Матео Стив Вагстафф выдал ордер на его арест.
Мужчина нажал кнопку «Позвонить» после того, как подошел к дому Карри около 17:50 15 октября. Ворота открылись, человек проник на территорию и вошел в дом через незапертую входную дверь.
Няня спросила мужчину, что он делает в доме. Она попросила его уйти и позвонила в полицию. Карри в это время не было дома.
Мужчина позже не явился в суд после того, как подписал протокол с обещанием сделать это по обвинению в посягательстве на чужую территорию при отягчающих обстоятельствах. Впоследствии судья выдал судебный ордер на сумму 500 долларов.
На территории дома Карри ничего не было украдено или повреждено.