В США разыскивается мужчина, который проник в дом суперзвезды « » в Атертоне, Калифорния.

Сообщается, что мужчина хотел попросить у 2-кратного MVP автограф.

Окружной прокурор округа Сан-Матео Стив Вагстафф выдал ордер на его арест.

Мужчина нажал кнопку «Позвонить» после того, как подошел к дому Карри около 17:50 15 октября. Ворота открылись, человек проник на территорию и вошел в дом через незапертую входную дверь.

Няня спросила мужчину, что он делает в доме. Она попросила его уйти и позвонила в полицию. Карри в это время не было дома.

Мужчина позже не явился в суд после того, как подписал протокол с обещанием сделать это по обвинению в посягательстве на чужую территорию при отягчающих обстоятельствах. Впоследствии судья выдал судебный ордер на сумму 500 долларов.

На территории дома Карри ничего не было украдено или повреждено.