Еврокубок. «Вулвз» – «Париж», «Гран-Канария» встретится с «Арисом» и другие матчи

В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.

Литовский «Вулвз» примет французский «Париж», испанская «Гран-Канария» встретится с греческим «Арисом».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 8-1, Лондон Лайонс Великобритания – 8-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-2, Бешикташ Турция – 6-3, Прометей Украина – 5-5, Вулвз Литва – 4-4, Ховентуд Испания – 4-5, Венеция Италия – 4-6, Гамбург Германия – 1-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-9.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 9-0, Бурк Франция – 8-2, Клуж Румыния – 7-3, Ульм Германия – 6-3, Литкабелис Литва – 4-5, Тренто Италия – 4-5, Будучность Черногория – 3-6, Арис Греция – 3-6, Тюрк Телеком Турция – 2-8, Шленск Польша – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.