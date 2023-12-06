Еврокубок. «Вулвз» – «Париж», «Гран-Канария» встретится с «Арисом» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Арис Ховентуд Цедевита-Олимпия Бешикташ Гран-Канария Будучность Ульм Хапоэль Тель-Авив Тренто Литкабелис Париж Вулвз Баскетбол

В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.

Литовский «Вулвз» примет французский «Париж», испанская «Гран-Канария» встретится с греческим «Арисом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Бешикташ Турция  –  Ховентуд Испания
Дата проведения
6 декабря, 20.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Вулвз Литва  –  Париж Франция
Дата проведения
6 декабря, 20.00, «Siemens Arena»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия Словения  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
6 декабря, 20.30, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 8-1, Лондон Лайонс Великобритания – 8-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-2, Бешикташ Турция – 6-3,  Прометей Украина – 5-5, Вулвз Литва – 4-4,  Ховентуд Испания – 4-5, Венеция Италия – 4-6, Гамбург Германия – 1-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-9.

Группа B

Литкабелис Литва  –  Будучность Черногория
Дата проведения
6 декабря, 20.00, «Kalnapilio arena»
Онлайн матча

Тренто Италия  –  Ульм Германия
Дата проведения
6 декабря, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Арис Греция
Дата проведения
6 декабря, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 9-0, Бурк Франция – 8-2, Клуж Румыния – 7-3, Ульм Германия – 6-3, Литкабелис Литва – 4-5, Тренто Италия – 4-5, Будучность Черногория – 3-6, Арис Греция – 3-6, Тюрк Телеком Турция – 2-8, Шленск Польша – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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