Еврокубок. «Гамбург» – «Прометей», «Венеция» встретится с «Лондон Лайонс» и другие матчи
Во вторник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут четыре матча.
Немецкий «Гамбург» примет украинский «Прометей», итальянская «Венеция» встретится с британским «Лондон Лайонс».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 5 декабря, 21.30, «edel-optics.de Arena»
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.00, «Palasport Taliercio»
Положение команд: Париж Франция – 8-1, Лондон Лайонс Великобритания – 7-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-2, Бешикташ Турция – 6-3, Вулвз Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-5, Венеция Италия – 4-5, Ховентуд Испания – 4-5, Гамбург Германия – 1-8, Цедевита-Олимпия Словения – 0-9.
Группа B
- Дата проведения
- 5 декабря, 20.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.00, «Hala Orbita»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 9-0, Клуж Румыния – 7-2, Бурк Франция – 7-2, Ульм Германия – 6-3, Литкабелис Литва – 4-5, Тренто Италия – 4-5, Будучность Черногория – 3-6, Арис Греция – 3-6, Тюрк Телеком Турция – 1-8, Шленск Польша – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.