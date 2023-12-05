Еврокубок. «Гамбург» – «Прометей», «Венеция» встретится с «Лондон Лайонс» и другие матчи

Во вторник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут четыре матча.

Немецкий «Гамбург» примет украинский «Прометей», итальянская «Венеция» встретится с британским «Лондон Лайонс».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 8-1, Лондон Лайонс Великобритания – 7-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-2, Бешикташ Турция – 6-3, Вулвз Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-5, Венеция Италия – 4-5, Ховентуд Испания – 4-5, Гамбург Германия – 1-8, Цедевита-Олимпия Словения – 0-9.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 9-0, Клуж Румыния – 7-2, Бурк Франция – 7-2, Ульм Германия – 6-3, Литкабелис Литва – 4-5, Тренто Италия – 4-5, Будучность Черногория – 3-6, Арис Греция – 3-6, Тюрк Телеком Турция – 1-8, Шленск Польша – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.