Еврокубок. «Гамбург» – «Прометей», «Венеция» встретится с «Лондон Лайонс» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Тюрк Телеком Шленск Рейер Венеция Клуж Прометей Бурк Гамбург Лондон Лайонс Баскетбол

Во вторник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут четыре матча.

Немецкий «Гамбург» примет украинский «Прометей», итальянская «Венеция» встретится с британским «Лондон Лайонс».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Гамбург Германия  –  Прометей Украина
Дата проведения
5 декабря, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Рейер Венеция Италия  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
5 декабря, 22.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 8-1, Лондон Лайонс Великобритания – 7-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-2, Бешикташ Турция – 6-3,  Вулвз Литва – 4-4, Прометей Украина – 4-5, Венеция Италия – 4-5, Ховентуд Испания – 4-5, Гамбург Германия – 1-8, Цедевита-Олимпия Словения – 0-9.

Группа B

Тюрк Телеком Турция  –  Клуж Румыния
Дата проведения
5 декабря, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Шленск Польша  –  Бурк Франция
Дата проведения
5 декабря, 22.00, «Hala Orbita»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 9-0, Клуж Румыния – 7-2, Бурк Франция – 7-2,  Ульм Германия – 6-3, Литкабелис Литва – 4-5, Тренто Италия – 4-5, Будучность Черногория – 3-6, Арис Греция – 3-6, Тюрк Телеком Турция – 1-8, Шленск Польша – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий