Лука Дончич: «Судьи должны просто позволить нам говорить»

Звездный разыгрывающий « » после матча с « » (113:120) заявил, что судьям нужно смягчить наказание за ругательства на площадке.

«Винс Уильямс все время оскорблял меня. Я сказал ему, что хочу сыграть с ним один на один. Именно тогда я получил первый технический.

Судьи должны просто позволить нам говорить. Это часть игры. Мне это нравится. Я считаю, что Уильямс – отличный защитник. Но в последнем матче я ничего не сделал, но мы оба получили технический. В этом матче мы оба разговариали, и только я получил технический. Судьям нужно расслабиться», – сказал словенец.