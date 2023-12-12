Лука Дончич: «Судьи должны просто позволить нам говорить»

Теги Даллас Мемфис НБА судьи Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после матча с «Мемфисом» (113:120) заявил, что судьям нужно смягчить наказание за ругательства на площадке.

«Винс Уильямс все время оскорблял меня. Я сказал ему, что хочу сыграть с ним один на один. Именно тогда я получил первый технический.

Судьи должны просто позволить нам говорить. Это часть игры. Мне это нравится. Я считаю, что Уильямс – отличный защитник. Но в последнем матче я ничего не сделал, но мы оба получили технический. В этом матче мы оба разговариали, и только я получил технический. Судьям нужно расслабиться», – сказал словенец.

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