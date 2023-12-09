Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс – в четверке самых медленных игроков НБА

По данным официального сайта НБА, Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), («Бостон») и Леброн Джеймс («Лейкерс») входят в четверку самых медленных игроков лиги.

Примечательно, что Эмбиид – второй в списке самых медленных в нападении и третий – в защите. Лука Дончич и Леброн Джеймс возглавляют список самых медленных в обороне. – самый медленный в атаке.

10 самых медленных игроков :

1. – 3,56 мили в час

2. ДеАндре Джордан – 3,61

3. Джейсон Тейтум – 3,63

4. – 3,64

5. Эрик Гордон – 3,66

6. Джефф Грин – 3,68

7. Лука Дончич – 3,70

8. Энтони Дэвис – 3,72

9. Джеймс Харден – 3,72

10. Кевин Дюрэнт – 3,73

В рейтинг попали только игроки, которые проводят на площадке не менее 12 минут в среднем за матч.