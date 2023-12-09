Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс – в четверке самых медленных игроков НБА

Теги Леброн Джеймс НБА Кевин Дюрэнт Джефф Грин Эрик Гордон Деандре Джордан Джеймс Харден Энтони Дэвис Джоэл Эмбиид Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

По данным официального сайта НБА, Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Леброн Джеймс («Лейкерс») входят в четверку самых медленных игроков лиги.

Примечательно, что Эмбиид – второй в списке самых медленных в нападении и третий – в защите. Лука Дончич и Леброн Джеймс возглавляют список самых медленных в обороне. Деандре Джордан – самый медленный в атаке.

10 самых медленных игроков НБА:

1. Джоэл Эмбиид – 3,56 мили в час

2. ДеАндре Джордан – 3,61

3. Джейсон Тейтум – 3,63

4. Леброн Джеймс – 3,64

5. Эрик Гордон – 3,66

6. Джефф Грин – 3,68

7. Лука Дончич – 3,70

8. Энтони Дэвис – 3,72

9. Джеймс Харден – 3,72

10. Кевин Дюрэнт – 3,73

В рейтинг попали только игроки, которые проводят на площадке не менее 12 минут в среднем за матч.

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4 комментария
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Уважаемый редактор, объясните, а что значат эти цифры? А то новость выложили, а что она значит - не особо понятно) В чем ведётся исчисление-то???
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+6
Если честно, такая шляпа...
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Ответ Тёма Тёма
Уважаемый редактор, объясните, а что значат эти цифры? А то новость выложили, а что она значит - не особо понятно) В чем ведётся исчисление-то???
Считают общий пробег, делят на минуты сыгранные, фильтруют offense/defense. Как-то так
+1
-1
0
Ответ Light Yagami
Считают общий пробег, делят на минуты сыгранные, фильтруют offense/defense. Как-то так
Спасибо!
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