Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум и Леброн Джеймс – в четверке самых медленных игроков НБА
По данным официального сайта НБА, Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Леброн Джеймс («Лейкерс») входят в четверку самых медленных игроков лиги.
Примечательно, что Эмбиид – второй в списке самых медленных в нападении и третий – в защите. Лука Дончич и Леброн Джеймс возглавляют список самых медленных в обороне. Деандре Джордан – самый медленный в атаке.
10 самых медленных игроков НБА:
1. Джоэл Эмбиид – 3,56 мили в час
2. ДеАндре Джордан – 3,61
3. Джейсон Тейтум – 3,63
4. Леброн Джеймс – 3,64
5. Эрик Гордон – 3,66
6. Джефф Грин – 3,68
7. Лука Дончич – 3,70
8. Энтони Дэвис – 3,72
9. Джеймс Харден – 3,72
10. Кевин Дюрэнт – 3,73
В рейтинг попали только игроки, которые проводят на площадке не менее 12 минут в среднем за матч.