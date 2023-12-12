Евролига. Женщины. «Виллербан» встретится с «Фенербахче»

Во вторник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги французский «Виллербан» встретится с турецким «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Виллербан Франция – Фенербахче Турция

12 декабря. 22:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 7-0, ДВТК Венгрия – 7-0, Сарагоса Испания – 5-2, Фамила Италия – 4-3, Валенсия Испания – 3-4, Люблин Польша – 1-6, Виллербан Франция – 1-6, Сепси Румыния – 0-7.

Группа B

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 6-1, Мерсин Турция – 5-2, Пулковице Польша – 4-3, Авенида Испания – 4-3, Вильнев-д’Аск Франция – 4-3, Виртус Италия – 3-4, Дьор Венгрия – 1-6, Ланды Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.