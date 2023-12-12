Евролига. Женщины. «Виллербан» встретится с «Фенербахче»
Во вторник, 12 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги французский «Виллербан» встретится с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Виллербан Франция – Фенербахче Турция
12 декабря. 22:00
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 7-0, ДВТК Венгрия – 7-0, Сарагоса Испания – 5-2, Фамила Италия – 4-3, Валенсия Испания – 3-4, Люблин Польша – 1-6, Виллербан Франция – 1-6, Сепси Румыния – 0-7.
Группа B
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 6-1, Мерсин Турция – 5-2, Пулковице Польша – 4-3, Авенида Испания – 4-3, Вильнев-д’Аск Франция – 4-3, Виртус Италия – 3-4, Дьор Венгрия – 1-6, Ланды Франция – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.