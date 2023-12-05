Евролига. Женщины. «Валенсия» сыграет с «Фенербахче»

Теги результаты Евролига жен Фенербахче жен Валенсия жен Баскетбол

Во вторник, 5 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги испанская «Валенсия» дома сыграет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А 

Валенсия Испания – Фенербахче Турция

5 декабря. 21:15

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 6-0, ДВТК Венгрия – 6-0, Сарагоса Испания – 4-2, Валенсия Испания – 3-3, Фамила Италия – 3-3, Люблин Польша – 1-5, Виллербан Франция – 1-5, Сепси Румыния – 0-6. 

Группа B

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 5-1, Мерсин Турция – 5-1, Виртус Италия – 3-3, Пулковице Польша – 3-3, Авенида Испания – 3-3, Вильнев-д’Аск Франция – 3-3, Дьор Венгрия – 1-5, Ланды Франция – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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