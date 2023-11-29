Евролига. Женщины. ДВТК примет «Фенербахче», УСК встретится с «Мерсином» и другие матчи
В среду, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся восемь матчей.
Венгерский ДВТК примет турецкий «Фенербахче», чешский УСК встретится с турецким «Мерсином».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
ДВТК Венгрия – ФЕНЕРБАХЧЕ ТУРЦИЯ
29 ноября. 20:00
Сепси Румыния – Виллербан Франция
29 ноября. 20:00
Люблин Польша – Сарагоса Испания
29 ноября. 22:00
Фамила Италия – Валенсия Испания
29 ноября. 22:00
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 6-0, ДВТК Венгрия – 6-0, Сарагоса Испания – 4-2, Валенсия Испания – 3-3, Фамила Италия – 3-3, Люблин Польша – 1-5, Виллербан Франция – 1-5, Сепси Румыния – 0-6.
Группа B
Дьор Венгрия – Авенида Испания
29 ноября. 20:00
Пулковице Польша – Вильнев-д’Аск Франция
29 ноября. 21:00
УСК Прага Чехия – Мерсин Турция
29 ноября. 21:00
Ланды Франция – Виртус Италия
29 ноября. 21:30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 5-1, Мерсин Турция – 5-1, Виртус Италия – 3-3, Пулковице Польша – 3-3, Авенида Испания – 3-3, Вильнев-д’Аск Франция – 3-3, Дьор Венгрия – 1-5, Ланды Франция – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.