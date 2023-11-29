Евролига. Женщины. ДВТК примет «Фенербахче», УСК встретится с «Мерсином» и другие матчи

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В среду, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся восемь матчей.

Венгерский ДВТК примет турецкий «Фенербахче», чешский УСК встретится с турецким «Мерсином».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А 

ДВТК Венгрия – ФЕНЕРБАХЧЕ ТУРЦИЯ 

29 ноября. 20:00

Сепси Румыния – Виллербан Франция

29 ноября. 20:00

Люблин Польша – Сарагоса Испания

29 ноября. 22:00

Фамила Италия – Валенсия Испания

29 ноября. 22:00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 6-0, ДВТК Венгрия – 6-0, Сарагоса Испания – 4-2, Валенсия Испания – 3-3, Фамила Италия – 3-3, Люблин Польша – 1-5, Виллербан Франция – 1-5, Сепси Румыния – 0-6. 

Группа B

Дьор Венгрия – Авенида Испания

29 ноября. 20:00

Пулковице Польша – Вильнев-д’Аск Франция

29 ноября. 21:00

УСК Прага Чехия – Мерсин Турция

29 ноября. 21:00

Ланды Франция – Виртус Италия

29 ноября. 21:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 5-1, Мерсин Турция – 5-1, Виртус Италия – 3-3, Пулковице Польша – 3-3, Авенида Испания – 3-3, Вильнев-д’Аск Франция – 3-3, Дьор Венгрия – 1-5, Ланды Франция – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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