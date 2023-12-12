Воскресный матч итальянских топ-клубов « » – « » завершился неприятным инцидентом.

На последних секундах встречи, когда «Виртус» отставал на два очка (80:82), попытка Иффе Лундберга спасти улетающий за пределы площадки мяч привела к жесткому столкновению с болельщиком из первого ряда.

Мужчине была оказана первая помощь, после чего его оперативно эвакуировали с трибуны арены в Милане на носилках, обеспечив надлежащую иммобилизацию.

Миланский клуб победил со счетом 82:80.