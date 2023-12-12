Иффе Лундберг врезался в болельщика из первого ряда. Мужчину унесли на носилках
Воскресный матч итальянских топ-клубов «Милан» – «Виртус» завершился неприятным инцидентом.
На последних секундах встречи, когда «Виртус» отставал на два очка (80:82), попытка Иффе Лундберга спасти улетающий за пределы площадки мяч привела к жесткому столкновению с болельщиком из первого ряда.
Мужчине была оказана первая помощь, после чего его оперативно эвакуировали с трибуны арены в Милане на носилках, обеспечив надлежащую иммобилизацию.
Миланский клуб победил со счетом 82:80.