Иффе Лундберг врезался в болельщика из первого ряда. Мужчину унесли на носилках

Теги происшествия Баскетбол - видео болельщики чемпионат Италии Милан Виртус Габриэль Лундберг Баскетбол

Воскресный матч итальянских топ-клубов «Милан» – «Виртус» завершился неприятным инцидентом.

На последних секундах встречи, когда «Виртус» отставал на два очка (80:82), попытка Иффе Лундберга спасти улетающий за пределы площадки мяч привела к жесткому столкновению с болельщиком из первого ряда.

Мужчине была оказана первая помощь, после чего его оперативно эвакуировали с трибуны арены в Милане на носилках, обеспечив надлежащую иммобилизацию.

Миланский клуб победил со счетом 82:80.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да уж - купил билет за огромные деньги в больничку. первый ряд - випы и миллионеры сидят.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий