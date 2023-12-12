Греческое издание признало, что Атаман не обсуждал с Эрдоганом стремление обыграть «Фенербахче»

Главный тренер « » недавно с неудовольствием отреагировал на публикации в греческих СМИ о том, что во время общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он якобы обсуждал « ».

«И кто-то в Греции, кто-то из ваших друзей, распространил полную чушь. Написали, будто Эрдоган спросил у меня: «Зачем ты перешел в «Панатинаикос»? А я якобы ответил, что хочу обыграть с этой командой «Фенербахче». Это полный бред», – сказал тренер во время пресс-конференции.

Атаман также заявил, что собирается подать в суд.

Греческое издание Mega, которое первым сообщило об упоминании «Фенербахче» во время диалога между Атаманом и Эрдоганом, в понедельник признало, что данная информация не соответствует действительности.