Греческое издание признало, что Атаман не обсуждал с Эрдоганом стремление обыграть «Фенербахче»

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Фенербахче Панатинаикос чемпионат Греции Реджеп Тайип Эрдоган Баскетбол

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман недавно с неудовольствием отреагировал на публикации в греческих СМИ о том, что во время общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он якобы обсуждал «Фенербахче».

«И кто-то в Греции, кто-то из ваших друзей, распространил полную чушь. Написали, будто Эрдоган спросил у меня: «Зачем ты перешел в «Панатинаикос»? А я якобы ответил, что хочу обыграть с этой командой «Фенербахче». Это полный бред», – сказал тренер во время пресс-конференции.

Атаман также заявил, что собирается подать в суд.

Греческое издание Mega, которое первым сообщило об упоминании «Фенербахче» во время диалога между Атаманом и Эрдоганом, в понедельник признало, что данная информация не соответствует действительности.

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