Митчелл Робинсон не сыграет с «Торонто» из-за воспаления голеностопа

Центровой « » пропустит матч против «Рэпторс» в понедельник из-за воспаления в голеностопе левой ноги.

Показатели 25-летнего баскетболиста в регулярке-2023/24 составляют в среднем 6,2 очка, 10,3 подбора и 1,3 блок-шота при 59,2% реализации с игры и 36,8% с линии штрафных бросков.

Согласно официальному протоколу, участие разыгрывающего Джейлена Брансона также под вопросом из-за растяжения левого голеностопа.