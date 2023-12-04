Митчелл Робинсон: «Не рассказывал историю со школьным тренером, потому что моей целью было помочь ему»

Теги Нью-Йорк НБА Митчелл Робинсон Баскетбол

Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон объяснил, почему не рассказал трогательную историю о том, как пригласил жить к себе домой школьного тренера Уильяма Стоктона, у которого умерла жена.

О случившемся широкая публика узнала со слов Стоктона.

«Меня постоянно спрашивают, почему я не выложил пост обо всем этом. Не рассказывал историю со школьным тренером, потому что моей целью было помочь ему. Это было сделано не ради социальных сетей.

Если брать ситуацию в целом, то я любил ее (жену тренера – Sports.ru), она была для меня как мать», – написал Робинсон.

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