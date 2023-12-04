Центровой « » объяснил, почему не рассказал трогательную историю о том, как пригласил жить к себе домой школьного тренера Уильяма Стоктона, у которого умерла жена.

О случившемся широкая публика узнала со слов Стоктона.

«Меня постоянно спрашивают, почему я не выложил пост обо всем этом. Не рассказывал историю со школьным тренером, потому что моей целью было помочь ему. Это было сделано не ради социальных сетей.

Если брать ситуацию в целом, то я любил ее (жену тренера – Sports.ru), она была для меня как мать», – написал Робинсон.