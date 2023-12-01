Митчелл Робинсон пригласил школьного тренера жить к себе домой после того, как у мужчины умерла жена

Теги светская хроника Нью-Йорк НБА Митчелл Робинсон Баскетбол

Уильям «Батч» Стоктон, школьный тренер центрового «Нью-Йорка» Митчелла Робинсона, рассказал трогательную историю, связанную с игроком НБА.

В сентябре у Стоктона умерла жена. По словам тренера, Робинсон посещал ее каждый день, пока она находилась в больнице. Эта история еще сильнее сблизила их.

Во время похорон Робинсон пригласил Стоктона к себе в Нью-Йорк. Тренер принял предложение и теперь живет в доме 25-летнего баскетболиста.

«Он сказал мне, что нет никаких причин оставаться здесь, в Луизиане. Позвал к себе в Нью-Йорк: «Приведите в порядок мысли и найдите себя, потому что все мы знаем, как сильно вы любили свою жену», – поделился Стоктон.

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4 комментария
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Да, это очень хорошая история
+28
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+28
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В очередной раз убеждаюсь, что лучше не судить по внешности.
Митчелл выглядит как суровый шкаф, а оказался очень правильным и душевным Человеком
+23
0
+23
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молодец,умеет не только подбирать мяч под чужим кольцом!
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Молодец Митчелл!
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