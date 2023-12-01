Митчелл Робинсон пригласил школьного тренера жить к себе домой после того, как у мужчины умерла жена
Уильям «Батч» Стоктон, школьный тренер центрового «Нью-Йорка» Митчелла Робинсона, рассказал трогательную историю, связанную с игроком НБА.
В сентябре у Стоктона умерла жена. По словам тренера, Робинсон посещал ее каждый день, пока она находилась в больнице. Эта история еще сильнее сблизила их.
Во время похорон Робинсон пригласил Стоктона к себе в Нью-Йорк. Тренер принял предложение и теперь живет в доме 25-летнего баскетболиста.
«Он сказал мне, что нет никаких причин оставаться здесь, в Луизиане. Позвал к себе в Нью-Йорк: «Приведите в порядок мысли и найдите себя, потому что все мы знаем, как сильно вы любили свою жену», – поделился Стоктон.
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