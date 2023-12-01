Уильям «Батч» Стоктон, школьный тренер центрового « » , рассказал трогательную историю, связанную с игроком .

В сентябре у Стоктона умерла жена. По словам тренера, Робинсон посещал ее каждый день, пока она находилась в больнице. Эта история еще сильнее сблизила их.

Во время похорон Робинсон пригласил Стоктона к себе в Нью-Йорк. Тренер принял предложение и теперь живет в доме 25-летнего баскетболиста.

«Он сказал мне, что нет никаких причин оставаться здесь, в Луизиане. Позвал к себе в Нью-Йорк: «Приведите в порядок мысли и найдите себя, потому что все мы знаем, как сильно вы любили свою жену», – поделился Стоктон.