Пол Рид об обвинении Энтони Дэвиса в симуляциях: «Я играю вместе с Эмбиидом. Мне следовало сформулировать иначе»
Центровой «Филадельфии» Пол Рид в ноябре обвинил форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в симуляции нарушений.
По словам Рида, после этого он получил множество негативных сообщений в соцсетях.
«Я задался вопросом: «Что я такого сказал? Не припоминаю, чтобы говорил что-то безумное». Просто когда проверял соцсети, увидел, как на меня набросились поклонники «Лейкерс». Эта банда всерьез взялась за меня. Я говорю о сообщениях вроде «Надеюсь, твоя мама умрет», «Ты чертов отстой», «Ты запасной. Ты всего лишь резервный центровой». И я такой: «Черт, бро, прекратите это, чуваки».
Рид признал, что ему следовало подобрать иные слова в отношении Дэвиса.
«Я играю с Джоэлом Эмбиидом, брат... В НБА все знают, как провоцировать фолы. Я мог бы сформулировать это по-другому. Думаю, так вышло бы намного лучше. Мне следовало сказать, что Дэвис очень хорошо умеет провоцировать фолы и не создавать самому себе проблемы», – считает Рид.