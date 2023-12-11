Пол Рид об обвинении Энтони Дэвиса в симуляциях: «Я играю вместе с Эмбиидом. Мне следовало сформулировать иначе»

Теги Лейкерс Филадельфия НБА болельщики Энтони Дэвис соцсети Пол Рид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Пол Рид в ноябре обвинил форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса в симуляции нарушений.

По словам Рида, после этого он получил множество негативных сообщений в соцсетях.

«Я задался вопросом: «Что я такого сказал? Не припоминаю, чтобы говорил что-то безумное». Просто когда проверял соцсети, увидел, как на меня набросились поклонники «Лейкерс». Эта банда всерьез взялась за меня. Я говорю о сообщениях вроде «Надеюсь, твоя мама умрет», «Ты чертов отстой», «Ты запасной. Ты всего лишь резервный центровой». И я такой: «Черт, бро, прекратите это, чуваки».

Рид признал, что ему следовало подобрать иные слова в отношении Дэвиса.

«Я играю с Джоэлом Эмбиидом, брат... В НБА все знают, как провоцировать фолы. Я мог бы сформулировать это по-другому. Думаю, так вышло бы намного лучше. Мне следовало сказать, что Дэвис очень хорошо умеет провоцировать фолы и не создавать самому себе проблемы», – считает Рид.

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2 комментария
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Сейчас еще фанаты Эмбиида ему напихают: «Ты запасной. Ты всего лишь резервный центровой».
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Лучше бы оставил всё, как есть))
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