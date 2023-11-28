Энтони Дэвис о «-44» в матче с «Сиксерс»: «Не стоит принимать это близко к сердцу, надо двигаться дальше»

Теги Лейкерс Филадельфия НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился впечатлениями от матча с «Филадельфией» (94:138).

«Сегодня мы не были единой командой. Множество поспешных бросков, бросков после одного паса или вообще без пасов. У «Сиксерс» хорошо залетало. Отрыв начал расти – 15, 20, 25. И мы все пытались быть героями, пытались вернуть команду в игру, вместо того, чтобы показывать свою игру.

Надо обдумать случившееся и принять это. Не стоит принимать это близко к сердцу, надо двигаться дальше», – заявил Дэвис.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Van
Может и не близко к сердцу, но по горло так точно
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Петров
Ответ Ed Monix
Комментарий удален пользователем
а как они Денвер расслабили 0-4 в прошлом ПО. Стратеги просто, играют в долгую. В этом году можно на 1-4 или 2-4, чтобы окончательно бдительность усыпить, ну а в следующем сезоне прихлопнуть их.
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfrrrR
Ответ Крокозябра
"Классная" кстати фишка от спортса, можно наговорить бреда, нахватать минусов, а потом спустя хоть сутки хоть два удалить свой комментарий.
Заметил, что этот чел Ed Monix постоянно удаляет свои комменарии которые начинают стремительно выхватывать минусы. Как-то собрался писать ему ответ: пока строчил - он уже удалил свой 🤣.

Повторюсь (писал уже как-то подобное об этом): считаю, что это неправильно для ресурса который так плотно заточен под рейтинги юзеров. А то ведь как выходит: оставил чел коммент и притаился где-нибудь за углом, обмазавшись камуфляжной краской и наблюдает (с тревогой или надеждой) за набегающими плюсиками и минусиками, чтоб в случае аварийной ситуации сразу снести его. Скольких таких видел здесь. Бывает, пыжишься, пишешь им простынь, отправляешь, а тут, бац - а его уже нет. Он уже удалён, йопта! Не, я не спорю, возможность в течение какого-то времени редактировать или дополнять свой же коммент, это весьма нужная и полезная функция. Но возможность эту надо давать только до тех пор пока кто-то не ответил на него (или не отрейтинговал - т. е. не влепил минус-плюс). Подобное практикуется на многих сайтах. Откомментил - отвечай за свои слова, всё по-честному и по-спортивному. Это же спортивный сайт (в чём я уже давно начал сильно сомневаться) в конце-то концов. Редакция сама устроила из сайта шабаш маньяков любителей плюсиков.

Поэтому я почти не комментирую здесь (перестал это делать): ввиду отсутствия адекватного интерактива.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый адовый Крикун
Ответ mr.snooker
Было кайфово сегодня на стадионе, и так сложилось, что все разы, что я хожу на деда, он всегда слабый 🐸
Если ты пишешь из Филадельфии, то кайфово было не сегодня, а вчера. И, кстати, там по идее полпятого утра.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЮАГ
Ракетам - минус 34
Филе - минус 44
"...надо двигаться дальше», – заявил Дэвис. )
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Partyzan
Просто матчи с ютами, портлендами, мемфисами закончились и начались матчи с контендерами и тут вдруг у соперников ЛАЛ начало все залетать.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raam
Согласен, все норм. Кстати, довольно давно травму не получал, пора очередной перерыв делать.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крокозябра
Ответ Илья Петров
а как они Денвер расслабили 0-4 в прошлом ПО. Стратеги просто, играют в долгую. В этом году можно на 1-4 или 2-4, чтобы окончательно бдительность усыпить, ну а в следующем сезоне прихлопнуть их.
"Классная" кстати фишка от спортса, можно наговорить бреда, нахватать минусов, а потом спустя хоть сутки хоть два удалить свой комментарий.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крокозябра
Ответ sfrrrR
Заметил, что этот чел Ed Monix постоянно удаляет свои комменарии которые начинают стремительно выхватывать минусы. Как-то собрался писать ему ответ: пока строчил - он уже удалил свой 🤣. Повторюсь (писал уже как-то подобное об этом): считаю, что это неправильно для ресурса который так плотно заточен под рейтинги юзеров. А то ведь как выходит: оставил чел коммент и притаился где-нибудь за углом, обмазавшись камуфляжной краской и наблюдает (с тревогой или надеждой) за набегающими плюсиками и минусиками, чтоб в случае аварийной ситуации сразу снести его. Скольких таких видел здесь. Бывает, пыжишься, пишешь им простынь, отправляешь, а тут, бац - а его уже нет. Он уже удалён, йопта! Не, я не спорю, возможность в течение какого-то времени редактировать или дополнять свой же коммент, это весьма нужная и полезная функция. Но возможность эту надо давать только до тех пор пока кто-то не ответил на него (или не отрейтинговал - т. е. не влепил минус-плюс). Подобное практикуется на многих сайтах. Откомментил - отвечай за свои слова, всё по-честному и по-спортивному. Это же спортивный сайт (в чём я уже давно начал сильно сомневаться) в конце-то концов. Редакция сама устроила из сайта шабаш маньяков любителей плюсиков. Поэтому я почти не комментирую здесь (перестал это делать): ввиду отсутствия адекватного интерактива.
Он мне вообще отключил возможность отвечать ему🤦.Просто теперь явно видно, кто оставляет свои комментарии, чтобы высказать точку зрения, а кто... просто чтоб насобирать плюсиков. Видать комплексы какие-то у людей...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Birdman NBA
Как говорил Моур "Лучше один раз проиграть 0-10 , чем десять раз 0-1"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Петров
Ответ Крокозябра
"Классная" кстати фишка от спортса, можно наговорить бреда, нахватать минусов, а потом спустя хоть сутки хоть два удалить свой комментарий.
так и есть. чел просто испугался потерять крутящийся значок лолкерс.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.snooker
Было кайфово сегодня на стадионе, и так сложилось, что все разы, что я хожу на деда, он всегда слабый 🐸
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raam
Ответ ЮраКрасноярск
Парад рекордов будет перемежаться с парадом фэйлов, если Леброн не приведет коллег в чувства. У него предпоследний сезон перед Финалом, нужно делать хорошую подводку для ухода в Историю. А тут такое... Не годится!
А что в след году будет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЮраКрасноярск
Ответ raam
А что в след году будет?
Думаю что уже финиш, и даже если нет, в историю величия такие разгромы даже на закате карьеры, как - то не очень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A. V.
Так двигайся вперёд, Антоша, а то ты третий сезон пробиваешь дно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЮраКрасноярск
Парад рекордов будет перемежаться с парадом фэйлов, если Леброн не приведет коллег в чувства. У него предпоследний сезон перед Финалом, нужно делать хорошую подводку для ухода в Историю. А тут такое... Не годится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
minotavr0706
Не надо особо переживать, во вторник с Лебой поедите тако, запьёте именной текиллой). Главное сделать выводы. Хотя такая разница конечно это очень неприятно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий