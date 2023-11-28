Форвард « » поделился впечатлениями от матча с «Филадельфией» (94:138).

«Сегодня мы не были единой командой. Множество поспешных бросков, бросков после одного паса или вообще без пасов. У «Сиксерс» хорошо залетало. Отрыв начал расти – 15, 20, 25. И мы все пытались быть героями, пытались вернуть команду в игру, вместо того, чтобы показывать свою игру.

Надо обдумать случившееся и принять это. Не стоит принимать это близко к сердцу, надо двигаться дальше», – заявил Дэвис.