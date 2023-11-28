Энтони Дэвис о «-44» в матче с «Сиксерс»: «Не стоит принимать это близко к сердцу, надо двигаться дальше»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился впечатлениями от матча с «Филадельфией» (94:138).
«Сегодня мы не были единой командой. Множество поспешных бросков, бросков после одного паса или вообще без пасов. У «Сиксерс» хорошо залетало. Отрыв начал расти – 15, 20, 25. И мы все пытались быть героями, пытались вернуть команду в игру, вместо того, чтобы показывать свою игру.
Надо обдумать случившееся и принять это. Не стоит принимать это близко к сердцу, надо двигаться дальше», – заявил Дэвис.
Повторюсь (писал уже как-то подобное об этом): считаю, что это неправильно для ресурса который так плотно заточен под рейтинги юзеров. А то ведь как выходит: оставил чел коммент и притаился где-нибудь за углом, обмазавшись камуфляжной краской и наблюдает (с тревогой или надеждой) за набегающими плюсиками и минусиками, чтоб в случае аварийной ситуации сразу снести его. Скольких таких видел здесь. Бывает, пыжишься, пишешь им простынь, отправляешь, а тут, бац - а его уже нет. Он уже удалён, йопта! Не, я не спорю, возможность в течение какого-то времени редактировать или дополнять свой же коммент, это весьма нужная и полезная функция. Но возможность эту надо давать только до тех пор пока кто-то не ответил на него (или не отрейтинговал - т. е. не влепил минус-плюс). Подобное практикуется на многих сайтах. Откомментил - отвечай за свои слова, всё по-честному и по-спортивному. Это же спортивный сайт (в чём я уже давно начал сильно сомневаться) в конце-то концов. Редакция сама устроила из сайта шабаш маньяков любителей плюсиков.
Поэтому я почти не комментирую здесь (перестал это делать): ввиду отсутствия адекватного интерактива.
Филе - минус 44
"...надо двигаться дальше», – заявил Дэвис. )