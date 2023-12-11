, старший сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, в воскресенье дебютировал в NCAA.

с Джеймсом-младшим в составе уступил в овертайме Лонг Бич Стэйт – 79:84. Старший сын форварда « » набрал 4 очка, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 16 минут.

Летом 19-летний Бронни перенес остановку сердца во время тренировки, после чего ему сделали операцию. Юный баскетболист несколько месяцев восстанавливался.

«Бронни играл хорошо. Он защищался на высоком уровне. Здорово отработал против быстрых ребят в команде соперника, которые играли с мячом», – считает главный тренер Южной Калифорнии Энди Энфилд.

Первые очки в NCAA Бронни набрал дальним броском в быстрой атаке.

Леброн Джеймс, который в субботу вместе с «Лейкерс» стал победителем внутрисезонного турнира НБА, присутствовал на игре.