Бронни Джеймс дебютировал в NCAA. Он набрал 4 очка и 3 подбора за 16 минут

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол - видео NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс, старший сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, в воскресенье дебютировал в NCAA.

Университет Южной Калифорнии с Джеймсом-младшим в составе уступил в овертайме Лонг Бич Стэйт – 79:84. Старший сын форварда «Лейкерс» набрал 4 очка, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата за 16 минут.

Летом 19-летний Бронни перенес остановку сердца во время тренировки, после чего ему сделали операцию. Юный баскетболист несколько месяцев восстанавливался.

«Бронни играл хорошо. Он защищался на высоком уровне. Здорово отработал против быстрых ребят в команде соперника, которые играли с мячом», – считает главный тренер Южной Калифорнии Энди Энфилд.

Первые очки в NCAA Бронни набрал дальним броском в быстрой атаке.

Леброн Джеймс, который в субботу вместе с «Лейкерс» стал победителем внутрисезонного турнира НБА, присутствовал на игре.

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5 комментариев
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Очень неплохо сыграл за эти минуты. Искал всегда паса в первую очередь, на кольцо не смотрел. Физически хорош, в защите работал. В общем будем дальше смотреть.

пысы: королевский блокшотище выглядел прекрасно
+9
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+9
пусть у него все получится и здоровье НЕ подведет
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+5
Думаю все ждали большего) но играет - уже хорошо
+4
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+4
Уверен, папа гордится сыном. А, это самое главное. Удачи
+2
0
+2
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