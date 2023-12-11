Премьер-лига. Женщины. «Самара» – «Спарта энд К», УГМК примет московское «Динамо»

В понедельник, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.

«Самара» дома сыграет со « энд К» из Видного, УГМК в Екатеринбурге примет московское «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Самара – Спарта энд К

11 декабря. 15:00

УГМК –

11 декабря. 17:00

Положение команд: Динамо Курск – 12-0, МБА – 9-2, УГМК – 8-2, Надежда – 9-3, Ника – 6-5, Енисей – 6-6, – 4-7, Нефтяник – 3-8, Спарта энд К – 2-9, Динамо Новосибирск – 2-10, Динамо Москва – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.