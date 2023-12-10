Айзейя Томас: «Продолжаю тренироваться и готов вернуться в НБА»

Теги НБА Айзейя Томас 1989 Баскетбол

Двукратный участник Матча всех звезд Айзейя Томас не оставляет надежды вернуться в НБА.

«Я все еще пытаюсь играть в баскетбол. Хочу вернуться в НБА. Поэтому продолжаю тренироваться и готов вернуться.

В будущем хочу стать главным тренером университета Вашингтон. Это моя конечная цель. В ближайшие пять-десять лет – это было бы идеально. Хочу попытаться поднять команду на ту высоту, на которую ее поднял тренер Лоренцо Ромар», – признался Томас.

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