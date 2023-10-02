Двукратный участник Матча всех звезд предложил себя в качестве кандидата на роль запасного разыгрывающего «Милуоки».

«Мне нравится то, что удалось собрать « » с перспективой на будущее! Опытный игрок точно мог бы помочь этим молодым игрокам задней линии», – написал Томас.

Защитник неоднократно заявлял, что пытается вернуться в . Последний раз он выходил на паркет в сезоне-2021/22.

Недавно 34-летний Томас предложил свои услуги « ».

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