Айзейя Томас предложил себя в качестве ветерана в обновленном составе «Портленда»
Двукратный участник Матча всех звезд Айзейя Томас предложил себя в качестве кандидата на роль запасного разыгрывающего «Милуоки».
«Мне нравится то, что удалось собрать «Портленду» с перспективой на будущее! Опытный игрок точно мог бы помочь этим молодым игрокам задней линии», – написал Томас.
Защитник неоднократно заявлял, что пытается вернуться в НБА. Последний раз он выходил на паркет в сезоне-2021/22.
Недавно 34-летний Томас предложил свои услуги «Милуоки».
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