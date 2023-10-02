Айзейя Томас предложил себя в качестве ветерана в обновленном составе «Портленда»

Теги Милуоки Портленд НБА Айзейя Томас 1989 Баскетбол

Двукратный участник Матча всех звезд Айзейя Томас предложил себя в качестве кандидата на роль запасного разыгрывающего «Милуоки».

«Мне нравится то, что удалось собрать «Портленду» с перспективой на будущее! Опытный игрок точно мог бы помочь этим молодым игрокам задней линии», – написал Томас.

Защитник неоднократно заявлял, что пытается вернуться в НБА. Последний раз он выходил на паркет в сезоне-2021/22.

Недавно 34-летний Томас предложил свои услуги «Милуоки».

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4 комментария

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Максим Максимов
Пишет уже так всем подряд .. как то жалко малыша (
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Tim Timson
ну а что. для танкинга вариант хороший. только он всю стату соберёт)
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dafaka13
Любая команда НБА: совершает движение на рынке

Айзея Томас: посоны, ну теперь вам без меня ну просто никуда
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bear7904
Он и Ховард прям в каждой бочке себя предлагают. Небось у каждого много миллионов на счету, им мало или это страсть к игре?
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