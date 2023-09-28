«Нужно подкрепление?» Айзейя Томас предложил себя в качестве запасного разыгрывающего «Милуоки»
2-кратный участник Матча всех звезд Айзейя Томас предложил себя в качестве кандидата на роль запасного разыгрывающего «Милуоки».
Томас отреагировал на пост с полным составом «Бакс» на следующий сезон: «Нужно подкрепление?»
Защитник неоднократно заявлял, что пытается вернуться в НБА. Последний раз он выходил на паркет в сезоне-2021/22.
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А вообще уже задолбал себя везде предлагать.