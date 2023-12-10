Леброн Джеймс об отношениях с Энтони Дэвисом: «Никаких разногласий»
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своих отношениях с партнером по команде Энтони Дэвисом.
«Я знаю, кто я, он знает, кто он. Так что между нами нет никаких разногласий.
Мы не пытаемся конкурировать друг с другом ни на площадке, ни в жизни. Он знает, кто он, я знаю, кто я», – сказал Джеймс.
Джеймс и Дэвис проводят вместе пятый сезон. Это дольше, чем Леброн провел в одной команде с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Майами» или с Кайри Ирвингом и Кевином Лавом в «Кливленде».