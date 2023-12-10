Леброн Джеймс об отношениях с Энтони Дэвисом: «Никаких разногласий»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своих отношениях с партнером по команде Энтони Дэвисом.

«Я знаю, кто я, он знает, кто он. Так что между нами нет никаких разногласий.

Мы не пытаемся конкурировать друг с другом ни на площадке, ни в жизни. Он знает, кто он, я знаю, кто я», – сказал Джеймс.

Джеймс и Дэвис проводят вместе пятый сезон. Это дольше, чем Леброн провел в одной команде с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Майами» или с Кайри Ирвингом и Кевином Лавом в «Кливленде».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И это прекрасно. Особенно если участь тот факт,что когда идёт игра у партнёров, он играет через них, а не набивает статистику.
0
0
0
Здоровые Леброн и Дэвис до сих пор являются грозной силой в НБА
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий