Леброн Джеймс об отношениях с Энтони Дэвисом: «Никаких разногласий»

Суперзвезда « » рассказал о своих отношениях с партнером по команде .

«Я знаю, кто я, он знает, кто он. Так что между нами нет никаких разногласий.

Мы не пытаемся конкурировать друг с другом ни на площадке, ни в жизни. Он знает, кто он, я знаю, кто я», – сказал Джеймс.

Джеймс и Дэвис проводят вместе пятый сезон. Это дольше, чем Леброн провел в одной команде с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Майами» или с Кайри Ирвингом и Кевином Лавом в «Кливленде».