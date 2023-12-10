Тайриз Халибертон: «Не у каждой команды есть Энтони Дэвис и несколько форвардов выше 2 метров. Лично для меня это прекрасный опыт»

Разыгрывающий «Индианы» после поражения от « » (109:123) в финале внутрисезонного турнира поделился, что это был хороший опыт для него и команды.

«Многие говорили, что матчи турнира похожи на плей-офф. И, играя против «Бостона», «Милуоки» и «Лейкерс», можно почерпнуть много интересного. Сегодня на мне сдваивались, и я пару раз глупо потерял мяч на старте. Не знаю, сколько у нас 3-очковых, может, 10 из 41? Очень много «своих» бросков промазали, и это нормально. Иногда попадаешь, иногда промахиваешься.

Для меня это больше о понимании того, как команды будут играть в защите. В любом случае не у каждой команды есть Энтони Дэвис и несколько форвардов выше 2 метров. Эта игра совсем не выглядела, как обычная встреча в регулярке. Я привык, что Леброн свои 35 минут проводит, а сегодня он и Эй-Ди словно не уходили с паркета. Лично для меня это прекрасный опыт. И мне лишь больше хочется играть в матчах, которые имеют какое-то значение. Задача – провести остаток сезона на хорошем уровне, чтобы выйти в плей-офф и прочувствовать это», – рассказал Халибертон.