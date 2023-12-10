Остин Ривз: «Я из маленького городка с населением 1100 человек. Хочу показать, что вы можете следовать за мечтой»

Атакующий защитник « » после победы во внутрисезонном турнире дал совет подрастающему поколению.

«Я из маленького городка с населением 1100 человек. Мало кто выбирается – люди вырастают, учатся, получают диплом и остаются там. Находишь работу и проводишь всю оставшуюся жизнь в родном месте.

Я хочу показать, что вы можете следовать за мечтой. Независимо от того, что является вашей целью, не позволяйте никому говорить вам, что это невозможно. Наверное, многие смотрели на меня косо, когда я бегал по школе и рассказывал всем, что хочу играть в . Но мне было плевать – я шел к мечте в любом случае», – сказал Ривз.