Остин Ривз: «Я из маленького городка с населением 1100 человек. Хочу показать, что вы можете следовать за мечтой»

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз после победы во внутрисезонном турнире дал совет подрастающему поколению.

«Я из маленького городка с населением 1100 человек. Мало кто выбирается – люди вырастают, учатся, получают диплом и остаются там. Находишь работу и проводишь всю оставшуюся жизнь в родном месте.

Я хочу показать, что вы можете следовать за мечтой. Независимо от того, что является вашей целью, не позволяйте никому говорить вам, что это невозможно. Наверное, многие смотрели на меня косо, когда я бегал по школе и рассказывал всем, что хочу играть в НБА. Но мне было плевать – я шел к мечте в любом случае», – сказал Ривз.

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7 комментариев
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Ответ Oklahoma
Карузо всё равно красавчик, в составе не был бы лишним, их дуэт неплохо бы смотрелся
НБА не готова к 10 титулам подряд от этого дуэта
+11
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+11
Есть первый титул у LA! Идем теперь за главным. Сегодня Остин сиял🙏🏻💛💜
+13
-3
+10
Ривс красавчик, в том числе из за него смотрю Лейкерс 👀
+5
-1
+4
Сейчас Ривз уже гораздо круче, чем Карусо. Внешность выпускника средней школы пусть никого не вводит в заблуждение. Звёздный универсал, а не ролевик.
+7
-4
+3
Когда есть настоящая цель-всегда выпадает шанс☝️
+2
-1
+1
Ответ Ed Monix
Сейчас Ривз уже гораздо круче, чем Карусо. Внешность выпускника средней школы пусть никого не вводит в заблуждение. Звёздный универсал, а не ролевик.
Карузо всё равно красавчик, в составе не был бы лишним, их дуэт неплохо бы смотрелся
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