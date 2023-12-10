Леброн Джеймс: «У кого лучше гриппозная игра: у Остина Ривза или Эм-Джея?»

Атакующий защитник « » Остин Ривз принял участие в финале внутрисезонного турнира против «Индианы» (123:109), несмотря на болезнь.

Защитник Остин Ривз записал в свой актив 28 очков, 3 передачи и 2 подбора при 9 из 15 с игры и 10 из 12 с линии штрафных.

«У кого лучше гриппозная игра: у Остина Ривза или Эм-Джея? Тут еще можно поспорить!» – прокричал в раздевалке команды после победы.

11 июня 1997 года атакующий защитник «Чикаго» набрал 38 очков, сделал 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата в пятом матче серии финала с «Юты» (90:88).