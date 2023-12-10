Леброн Джеймс: «У кого лучше гриппозная игра: у Остина Ривза или Эм-Джея?»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Остин Ривз Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз принял участие в финале внутрисезонного турнира против «Индианы» (123:109), несмотря на болезнь.

Защитник Остин Ривз записал в свой актив 28 очков, 3 передачи и 2 подбора при 9 из 15 с игры и 10 из 12 с линии штрафных.

«У кого лучше гриппозная игра: у Остина Ривза или Эм-Джея? Тут еще можно поспорить!» – прокричал Леброн Джеймс в раздевалке команды после победы.

11 июня 1997 года атакующий защитник «Чикаго» Майкл Джордан набрал 38 очков, сделал 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата в пятом матче серии финала НБА с «Юты» (90:88).

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2 комментария
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крышу повело чуть от короны?)
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